Стало известно о состоянии мэра Энергодара после покушения В Энергодаре сообщили, что жизни пострадавшего при взрыве мэра города ничего не угрожает

Андрей Шевчик / Фото Соцсети

Жизни мэра Энергодара Андрея Шевчика, который был ранен в результате покушения, ничего не угрожает. Его состояние стабильно, сообщили ТАСС в местных правоохранительных органах.

Источник сообщил, что мэр получил легкое ранение и находится в больнице Мелитополя.

По озвученным ранее данным, в электрощитовом шкафу в подъезде дома в Запорожской области, где жил Шевчик, было заложено взрывное устройство. В результате взрыва пострадали также два охранника градоначальника. Сам Шевчик был помещён в реанимацию.

Член Главного совета СГА области Владимир Рогов сообщил, что как только Шевчик зашёл в подъезд, прогремел взрыв. Мощность взрыва составила 600–700 граммов в тротиловом эквиваленте.

По его словам, в адрес Шевчика часто поступали угрозы со стороны ВСУ. Рогов выразил мнение, что ответственность за случившееся лежит на «диверсионной группе», «давно готовившей покушение».