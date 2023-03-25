В Египте археологи нашли древнюю статую могущественного фараона Археологи обнаружили статую фараона Древнего Египта Рамсеса II

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

В Египте археологи в ходе раскопок в Храме Солнца Матарийя в Гелиополе нашли статуи нескольких фараонов. В их числе — скульптура могущественного правителя Древнего египта Рамсеса II (1279 — 1213 гг. до нашей эры). Об этом сообщает MailOnline. В статье отмечается, что данное святилище основал именно этот правитель.

Также ученые обнаружили статуи Рамсеса IX (1126 — 1108 годы до нашей эры), Хоремхеба (1323 — 1295 годы до нашей эры) и Псамметиха II (595 — 589 годы до нашей эры). Личность, которую воплощает еще одна статуя, археологам еще предстоит выяснить.

По предварительным оценкам экспертов, возраст находок оценивается примерно в четыре тысячи лет.

Храмы Солнца возводились в 1550 — 1070 гг. до нашей эры и посвящались богу Ра. Фараоны считались его земным воплощением и отвечали за состояние святилищ. В подобных храмах устанавливались статуи богов. Древние верили, что они являются сосудами сверхъестественной силы. Также там можно было увидеть статуи фараонов — они заказывались самими царствующими особами.

Ранее сообщалось, что в ходе археологических раскопок в провинции Кена в Египте была обнаружена статуя сфинкса, изображающая, предположительно, римского императора Клавдия. Статуя сфинкса сделана из известняка, она была обнаружена в ходе очистных работ. Первоначальный осмотр лица показал, что это портрет императора Клавдия. Под статуей также была обнаружена картина времен Римской империи, расписанная иероглифами и демотическим письмом.

Также сообщалось, что по пирамиде Хеопса благодаря учёным из Гарварда теперь может прогуляться любой желающий. Власти Египта не открыли её для туристов, просто чиновники и археологи из Египта и США полностью оцифровали коридоры пирамиды и создали её 3D-модель