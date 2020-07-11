В Донбассе на мине подорвался автомобиль с силовиками

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Автомобиль с украинскими военнослужащими подорвался на линии у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий.

В результате наезда автомобиля ВС Украины на противотанковую мину ТМ-62 младший сержант Кучев и солдат Литвин погибли на месте, а командир взвода младший лейтенант Матвеев скончался при эвакуации в медучреждение, — сказал Осадчий.

По информации силового ведомства ЛНР, грузовик подорвался у линии соприкосновения в районе города Попасная.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Ранее замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников назвал срок возвращения отдельных районов самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), писал NEWS.ru.