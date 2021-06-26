В документацию вакцин от COVID добавили предупреждения о редком воспалении

Предупреждения о редком побочном эффекте в виде миокардита или перикардита добавил в сопроводительную документацию вакцин Pfizer и Moderna американский медицинский регулятор FDA.

Теперь в документах говорится , что после введения второй дозы препарата существует небольшой риск проявления воспалительных заболеваний сердечной мышцы или серозной оболочки сердца.

В США на 300 млн использованных доз вакцин от Pfizer и Moderna было выявлено порядка 1200 случаев миокардита и перикардита. В этой связи госпитализации подверглись около 300 человек в возрасте до 30 лет. Практически все они были выписаны после обследований.

Ранее сообщалось о том, что в России 350 детей и подростков от 12 до 17 лет привлекут к испытаниям российской вакцины от коронавируса «Спутник V».