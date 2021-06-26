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В документацию вакцин от COVID добавили предупреждения о редком воспалении

05:14, 26 июня 2021
Фото: U.S. Secretary of Defense/flickr.com

Предупреждения о редком побочном эффекте в виде миокардита или перикардита добавил в сопроводительную документацию вакцин Pfizer и Moderna американский медицинский регулятор FDA.

Теперь в документах говорится, что после введения второй дозы препарата существует небольшой риск проявления воспалительных заболеваний сердечной мышцы или серозной оболочки сердца.

В США на 300 млн использованных доз вакцин от Pfizer и Moderna было выявлено порядка 1200 случаев миокардита и перикардита. В этой связи госпитализации подверглись около 300 человек в возрасте до 30 лет. Практически все они были выписаны после обследований.

Ранее сообщалось о том, что в России 350 детей и подростков от 12 до 17 лет привлекут к испытаниям российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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