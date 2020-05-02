В ДНР заявили, что Украина 17 раз за сутки нарушила режим прекращения огня

Вооружённые силы Украины 17 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, обстреляв районы самопровозглашённой Донецкой народной республики, прилегающие к линии соприкосновения.
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе. По его данным, всего украинскими силовиками было выпущено 155 боеприпасов.
За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны Украины составило 17 раз, — говорится в сообщении.
В частности, были обстреляны окрестности Донецка, Горловки и четырёх сёл на юге ДНР. Обстрел вёлся из миномётов, вооружений бронемашин и стрелкового оружия,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Международном комитете Красного Креста (МККК) не исключают новый обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными ДНР и ЛНР по итогам видеоконференции глав МИД «нормандской четвёрки».
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