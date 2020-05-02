В ДНР заявили, что Украина 17 раз за сутки нарушила режим прекращения огня

https://static.news.ru/photo/70404542-8c4a-11ea-ad9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: MARKIIAN LYSEIKO via imago-images.de/Global Look Press

Вооружённые силы Украины 17 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, обстреляв районы самопровозглашённой Донецкой народной республики, прилегающие к линии соприкосновения.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе. По его данным, всего украинскими силовиками было выпущено 155 боеприпасов.

За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны Украины составило 17 раз, — говорится в сообщении.

В частности, были обстреляны окрестности Донецка, Горловки и четырёх сёл на юге ДНР. Обстрел вёлся из миномётов, вооружений бронемашин и стрелкового оружия, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Международном комитете Красного Креста (МККК) не исключают новый обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными ДНР и ЛНР по итогам видеоконференции глав МИД «нормандской четвёрки».