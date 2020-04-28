В МККК не исключают новый обмен пленными между Украиной и ДНР и ЛНР

В Международном комитете Красного Креста (МККК) не исключают новый обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными ДНР и ЛНР по итогам видеоконференции глав МИД «нормандской четвёрки».
Обычно нас просят принять участие в обмене только после того, как стороны придут к соглашению. Но я слышала, что по этому вопросу может быть принято решение, — сказала глава отделения МККК на Украине Флоранс Жиллетт в интервью NEWS.ru.
Она напомнила, что последний обмен пленными между сторонами состоялся 16 апреля. По словам Жиллетт, тогда МККК не столкнулся с какими-либо попытками препятствовать работе комитета. Вместе с тем собеседница издания отметила, что у организации нет доступа к местам заключения людей на территории ДНР и ЛНР, что является проблемой.
У нас действительно нет доступа к местам заключения на неподконтрольных правительству Украины территориях. Мы обсуждаем этот вопрос с ответственными лицами Донецка и Луганска, но эта проблема возникла ещё до эпидемии коронавируса, ничего не изменилось. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Для нас очень важна работа непосредственно в местах заключения, — сказала она.
Полностью интервью Ф. Жиллетт опубликовано на сайте NEWS.ru.
Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что видеоконференция глав внешнеполитических ведомств России, Украины, Франции и Германии пройдёт 30 апреля.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен