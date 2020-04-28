В МККК не исключают новый обмен пленными между Украиной и ДНР и ЛНР

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Президент Бразилии Жаир Болсонару назначил на должность начальника федеральной полиции друга своей семьи. 48-летний Александр Рамаген с 2018 года был ответственным за безопасность политика после того, как тот подвергся нападению во время предвыборной кампании.

Рамаген присоединился к рядам федеральной полиции в 2005 году, из всех офицеров, привлечённых к руководству, он имеет наименьшее количество лет службы. С июля 2019 года мужчина руководил бразильским разведывательным управлением,...