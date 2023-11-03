«В бункере Зеленского паника»: военэксперт о новом командующем ССО Украины Военный эксперт Дандыкин: смена командующего ССО Украины не повлияет на ход СВО

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Назначение нового командующего силами специальных операций Украины никак не повлияет на ход специальной военной операции, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, эта перестановка показывает «панику в бункере» украинского лидера Владимира Зеленского.

Я думаю, это ничего не поменяет. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Это принцип личной преданности, свидетельство того, что начинается момент паники. Залужный говорит, что заходит в тупик. Сейчас уже не знают, кого назначить. Им не удается сделать то, что они хотели. В бункере Зеленского сейчас легкая паника, а может быть, нелегкая, — считает Дандыкин.

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Лупанчука командующим силами специальных операций республики. Он сменил на этой должности Виктора Хоренко, который командовал ССО с 25 июля 2022 года.

Это уже второе назначение на Украине с начала недели. До этого Зеленский подписал указ о назначении нового начальника управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины. Эту должность занял Денис Цяцкун, участвовавший в боях под Луганском в 2014 году.