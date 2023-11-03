Силы специальных операций Украины получили нового командира Зеленский подписал указ о назначении Лупанчука командующим ССО

Фото: МО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Лупанчука командующим силами специальных операций республики, сообщается на сайте главы государства. Ранее эту должность занимал Виктор Хоренко, командовавший ССО с 25 июля 2022 года. Отмечается, что никакой информации о Лупанчуке в открытых источниках нет.

Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим силами специальных операций Вооруженных сил Украины, — говорится в тексте указа.

Отмечается, что это уже второе назначение на Украине с начала недели. Ранее Зеленский подписал указ о назначении нового начальника управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины. Эту должность занял Денис Цяцкун, участвовавший в боях под Луганском в 2014 году. Отмечается, что он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и медалью «За военную службу».

Как сообщалось ранее, командир ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский был назначен новым командующим российской группировкой войск «Днепр». Он сменил на этом посту генерала-полковника Олега Макаревича. Теплинский — участник первой и второй чеченских кампаний, бывший начальник штаба Центрального военного округа.