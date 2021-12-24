В Британии заявили о «значительном» риске «омикрон»-штамма

Эксперты из Великобритании считают «омикрон»-штамм коронавируса менее опасным, чем «дельта». Однако, по результатам исследований, они выяснили, что и он несёт значительный риск для здоровья людей, пишет Times.

В статье газеты дополняется, что «омикрон»-штамм представляет «серьёзную угрозу» для системы здравоохранения. В то же время, согласно исследованиям, есть и хорошие новости. Оказалось, что риск госпитализации из-за «омикрона» на 40% ниже, чем из-за штамма «дельта».

Британский эпидемиолог Эндрю Хейворд сравнил «омикрон» с сильным штормом, но не ураганом, который, тем не менее, всё ещё представляет большую опасность.

Мы явно ещё не вышли из опасной зоны, — приводит издание слова Хейворда.

Ранее сообщалось, что в Германии зарегистрировали первую смерть от штамма «омикрон». Об этом в четверг, 23 декабря, сообщил Институт Роберта Коха. Умерший от штамма «омикрон» человек входил в возрастную группу от 60 до 79 лет.

Согласно информации, представленной на сайте института, диагноз покойному поставили методом секвенирования генома. Более подробной информации о смерти заболевшего не приводится.

В данный момент в Германии зарегистрировано 3,2 тысячи случаев заражения новым штаммом «омикрон».