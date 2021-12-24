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В Германии сообщили о первой смерти от «омикрон»-штамма

Институт Роберта Коха сообщил о первой смерти от «омикрон»-штамма в Германии
17:47, 23 декабря 2021
В Германии сообщили о первой смерти от «омикрон»-штамма Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Германии зарегистрировали первую смерть от штамма «омикрон», об этом в четверг, 23 декабря, сообщил Институт Роберта Коха. Умерший от штамма «омикрон» человек входил в возрастную группу от 60 до 79 лет.

Согласно информации, представленной на сайте института, диагноз покойному поставили методом секвенирования генома. Более подробной информации о смерти заболевшего не приводится.

В данный момент в Германии зарегистрировано 3,2 тысячи случаев заражения новым штаммом «омикрон».

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за минувшую неделю смертность от коронавируса снизилась на 9%, а случаев заражения было зарегистрировано на 2% меньше.

Новый штамм коронавируса «омикрон» занимает второе место по заразности среди всех инфекционных заболеваний, его опережает только корь, так заявила специалист отдела инфекционного контроля Кливлендского медцентра University Hospitals, доктор Клаудиа Хойен, добавив, что «омикрон-штамм» намного заразнее, чем все предыдущие варианты коронавируса.

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