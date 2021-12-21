Смертность от коронавируса в мире снизилась на 9%

Во всём мире за минувшую неделю смертность от коронавируса снизилась на 9% по сравнению с предыдущими семью днями. Новых случаев инфицирования зарегистрировано на 2% меньше. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По данным статистики, с 13 по 19 декабря было выявлено 4 177 622 слчая заражения новым коронавирусом. Умерли 44 616 человек. Это на 2% и на 9% меньше, чем неделей ранее. При этом рост заболеваемости и смертности (на 53% и на 15%, соответственно) отмечен в Африке. Также заболеваемость на 12% увеличилась в Западно-Тихокеанском регионе. При этом число летальных случаев там снизилось на 6%.

В Европе зарегистрировано 63% всех случаев заражений и 60% всех случаев смертей. При этом заболеваемость снизилась на 3%, смертность — на 7%. Снижение инфицирования на 10% наблюдается в Америке и на 12% — в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье. Также в Америке и Восточном Средиземноморье зафиксировано существенное снижение смертности — на 15% и 12%.

Самое большое число случаев инфицирования выявлено в США — 725 750. За ними следует Великобритания — 507 984. Третьей стала Франция — 358 175.

Ранее президент США Джо Байден сообщил о том. что штамм «омикрон» коронавируса стал доминирующим в США.