В Британии испугались усиления эпидемии из-за индийского штамма

https://static.news.ru/photo/4d210e8a-b59c-11eb-b4fa-96000091f725_660.jpg Фото: Alex Lentati/Global Look Press

В Британии распространяется индийский штамм коронавируса B.1.617.2. В королевстве боятся, что он вызовет третью волну эпидемии, сообщает The Daily Telegraph.

Британские учёные подготовили несколько моделей распространения нового штамма. Считается, что индийский штамм более заразный, но насколько, точно неизвестно. Если его заразность выше 50%, то на пике третьей волны придётся госпитализировать по 10 тысяч человек в день, что почти втрое выше показателя пика второй волны. При самом плохом раскладе в день будут умирать по тысяче человек, пишет издание.

Учёные учли тот факт, что в Великобритании уже больше 68% взрослых (36,1 млн человек) получили хотя бы одну из двух инъекций вакцины от коронавируса, а почти 37% (19,3 млн) были привиты дважды. К сожалению, констатируют специалисты, вакцина не даёт 100-процентной гарантии от заражения новым штаммом.

Ранее заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что российские вакцины от коронавируса эффективно работают против индийского штамма COVID.