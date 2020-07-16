Британия обвинила Россию в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19

https://static.news.ru/photo/24c2d3a8-c76b-11ea-a0f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Британия заподозрила Россию в попытке кражи наработок, связанных с созданием вакцины от коронавируса. Как отметили в Центре кибербезопасности Соединённого королевства, связанные с Москвой хакеры пытались украсть данные британских специалистов, а также учёных из США и Канады.

Речь идёт, в частности, о группе APT29, занимающейся кибершпионажем.

В течение 2020 года APT29 атаковала различные организации, участвовавшие в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Соединённом Королевстве, — говорится в официальном заявлении Центра.

Утверждается также, что такой же версии придерживается Агентство по национальной безопасности США. Во время атак хакеры, предположительно, использовали вредоносное программное обеспечение WellMess и WellMail, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге начинает испытания зарубежных вакцин от коронавируса на добровольцах.Об этом сообщил исполняющий обязанности директора НИИ Дмитрий Лиознов. По его словам, Россия вместе с другими странами участвует в «мультицентровом исследовании» данных вакцин, которое должно подтвердить их эффективность.

В настоящее время в России ведётся разработка отечественной вакцины от коронавируса. Испытания проводят вирусологический научный центр «Вектор», петербургский Институт вакцин и сывороток ФМБА и московский центр им. Н. Ф. Гамалеи.

Ожидается, что в московском центре вторая фаза тестирования препарата будет завершена 3 августа. Следующий этап пройдёт как в России, так и в других странах, в том числе на Ближнем Востоке и в Саудовской Аравии. Разработчики вакцины также ведут переговоры с другими странами по поводу производства — на финальном этапе по подписанию соответствующего соглашения сейчас находятся пять стран, писал NEWS.ru.