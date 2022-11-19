В Болгарии задержали пятерых подозреваемых в теракте в центре Стамбула

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция Болгарии задержала пятерых подозреваемых в причастности к теракту на улице Истикляль, расположенной в центре турецкого Стамбула, сообщило Болгарское национальное телевидение. Отмечается, что в числе задержанных значатся граждане Молдавии и лица арабского происхождения.

Среди задержанных есть граждане Молдавии, есть арабы. Один из арестованных находится в розыске Интерпола, — говорится в сообщении.

Представитель прокуратуры Болгарии Сийка Милева подтвердила информацию об их аресте, уточнив, что четверо из пяти человек задержаны на 72 часа, а в суд внесен запрос на их постоянный арест.

Предварительно известно, что задержанные лица оказывали поддержку организаторам теракта по вопросами логистики и коммуникаций.

Взрыв на оживленной улице Истикляль в Стамбуле прогремел днем 13 ноября. В результате погибли шесть человек. Еще 81 человек пострадал, в том числе трое граждан России.

В МВД Турции заявили, что теракт был совершен гражданкой Сирии, которая приехала из Кобани и связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Подозреваемая была задержана и дала признательные показания. В РПК причастность к взрыву отвергли. По словам представителей группировки, для них не может быть и речи о том, чтобы брать под прицел мирных жителей.