В Болгарии задержали экс-депутатов, обливших краской посольство России

В столице Болгарии Софии задержали бывших депутатов болгарского парламента Николая Хаджигенова и Арама Бабикяна, обливших красной краской основной вход в посольство РФ, передаёт ТАСС. Злоумышленников задержала на месте жандармерия. Спустя несколько минут подъехали и журналисты.

Акция носила спонтанный характер, — пояснили изданию бывшие парламентарии.

При этом уточняется, что нарушители, прежде чем облить здание краской, предусмотрительно надели резиновые перчатки, чтобы не испачкаться, а саму акцию транслировали в соцсетях.

Ранее стало известно, что власти Болгарии не будут высылать посла РФ Элеонору Митрофанову, поскольку это приведёт к полному разрыву отношений с Россией. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков. Он добавил, что к таким решениям нужно относиться с особой осторожностью.

Накануне МИД России призвал власти Болгарии расследовать осквернение мемориала советским воинам в городе Добриче и наказать всех виновных. Официальный представитель министерства Мария Захарова подчеркнула, что в Москве возмущены новым актом вандализма в отношении памятника-захоронения, где покоятся около 50 советских воинов, «отдавших жизни ради освобождения европейских стран от нацизма».