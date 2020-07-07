В Белграде протестующие попытались прорваться в парламент

https://static.news.ru/photo/6da50de4-c14d-11ea-9aeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Участники акций протеста в столице Сербии предприняли попытку прорыва в здание Скупщины (парламента). Полиция разгоняет их слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

До этого, в ходе ночных беспорядков в Белграде по меньшей мере 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения. Демонстранты выступают против введения в сербской столице комендантского часа в связи с возобновлением роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в эфире национального телевидения RTS директор полиции Белграда Владимир Ребич.

Полиция смогла взять под контроль беспорядки, которые продолжались несколько часов. Серьёзные повреждения получили 43 сотрудника полиции. Есть травмы и среди протестующих, по нашим данным, пострадали 17 демонстрантов, — заявил Ребич.

Власти Сербии снова наращивают больничный фонд на фоне увеличения числа инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом 4 июля заявил министр здравоохранения страны Златибор Лончар. Он уточнил, что временные мощности, рассчитанные на приём 500 пациентов, будут развёрнуты на белградском стадионе «Арена», полностью под коронавирусных больных переоборудуют ортопедическую клинику в Банице. Затем пациентов с COVID-19 начнёт принимать больница в городе Пожаревац.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Сербии Александр Вучич объявил о введении в столице комендантского часа в связи с пандемией коронавируса. 7 июля в обращении к нации он назвал ситуацию с COVID-19 в Белграде критической.