Австралия запретила экспорт в Россию электрооборудования и инструментов

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Власти Австралии ввели дополнительные санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине, сообщает пресс-служба МИД страны. Ограничения касаются экспорта в РФ ряда товаров, включая электрические машины, механическое оборудование и запасные части к ним.

Санкции также распространяются на ядерные реакторы и детали к ним, котлы, формы для металлических изделий, инструменты для бурения горных пород и грунта, детали для различных станков. Кроме того, австралийские власти запретили экспорт в Россию репродукторов, колонок, устройств для записи телевизионного изображения и звука и комплектующих к ним.

Ранее в Кремле заявили, что Россия сумела адаптироваться к западным санкциям, несмотря на то что они создают дополнительные проблемы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, отечественные предприятия научились снижать связанные с санкциями риски. Это касается не только финансовой, но и других сфер экономики.

До этого стало известно, что Минфин США расширил санкционный список, внеся в него российские организации и ряд физических лиц. В частности Вашингтон ввел санкции против российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в разработке беспилотника-камикадзе «Ланцет». Кроме того, в список попали АФК «Система», ФАУ «Роскапстрой» и ряд банков, в числе которых Абсолют Банк, Почта Банк и «Русский стандарт».