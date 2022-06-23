В Австралии умерла создательница купальника бикини В Австралии умерла создательница купальника бикини Пола Стаффорд

Фото: queenslandstatearchives

Пола Стаффорд (в центре), 1971 год

В Австралии на 103-м году ушла из жизни создательница раздельного купальника бикини Пола Стаффорд, сообщил телеканал 9News. Причины смерти не указываются, подчеркивается, что женщина «умерла в спокойствии».

Австралийская изобретательница бикини Пола Стаффорд скончалась в возрасте 102 лет, почти через 80 лет после того, как ее культовый купальник вошел в историю на пляже Голд-Кост, — говорится в сообщении.

Изначально Стаффорд собиралась стать архитектором, однако позднее изменила свое решение в пользу дизайна. Бикини было создано путем разделения классического купальника на две части, что сократило количество ткани для его пошива.

В 1943 году ее бикини вызвало широкий общественный резонанс в консервативном штате Квинсленд в Австралии — одежду для плавания сочли «французской». Вскоре купальники Стаффорд показали в Лондоне и Нью-Йорке. Пола признавалась, что не ожидала, что модель получит такую огласку.

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