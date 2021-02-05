В Австралии нашли необычное применение использованным медицинским маскам

https://static.news.ru/photo/be2ad0e6-6873-11eb-8417-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Австралийские учёные нашли необычное применение использованным медицинским маскам. Они придумали, как их можно утилизировать во благо и без вреда для окружающей среды.

Так, исследователи из Мельбурнского университета пришли к выводу, что из отработанных средств защиты вполне себе можно построить дороги. Для этого маски измельчаются и смешиваются со строительным мусором, чтобы придать автомобильному полотну большую прочность, говорится в исследовании.

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Учёные также подсчитали, что для создания километра двухполосной дороги потребуется порядка трёх миллионов масок. Это, в свою очередь, позволит не отправлять на свалку порядка 93 тонн мусора. Таким образом решается проблема нехватки строительных материалов для дорог и проблема экологичной утилизации мусора.

Это первое исследование по изучению возможного применения одноразовых масок и решения проблемы их утилизации. До этого такие научные работы не проводились.

Меж тем медицинские маски, как неоднократно заявляли природозащитники, наносят непоправимый ущерб окружающей среде. К примеру, они загрязняют природу, а также представляют угрозу для животных. Так, птица, запутавшаяся в маске, может в лучшем случае стать добычей хищника, а в худшем — задохнуться, если маска была сделана из плотной ткани. Для человека такая фильтрация воздуха, наоборот, полезна, однако ноздри у птиц совсем крохотные и им банально не хватит воздуха, чтобы вентилировать лёгкие.

Ранее NEWS.ru писал, что должна сформироваться достаточная иммунная прослойка среди населения, чтобы можно было снимать маски. Скорее всего, к концу весны в России уже будет зафиксирован достаточный популяционный иммунитет. Об этом заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.