Иммунолог назвал условия отмены масочного режима

https://static.news.ru/photo/9cfe390c-20ad-11eb-bcec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Достаточная иммунная прослойка среди населения должна сформироваться, чтобы можно было снимать маски. Скорее всего, к концу весны в России уже будет зафиксирован достаточный популяционный иммунитет.

Об этом в интервью радио Sputnik сообщил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Порог вакцинации в 60-70% он назвал приемлемым для смягчения ограничений.

Быстрее всего этого показателя достигнет столица, считает Жемчугов, потому что уже сейчас она быстрее остальных городов России проводит вакцинацию.

Когда это произойдёт, можно вычислить: взять, например, сколько сейчас есть уже людей с антителами, сколько болеет каждый день, добавить количество вакцинируемых, и можно с точностью до недели сосчитать, — сказал врач.

На природе можно снимать маски уже сейчас, считает он. Потому что вероятность заражения на улице крайне мала. В целом скорость снятия ограничений непосредственно зависит от скорости вакцинации населения.

Из-за COVID-19 в 2021 году предсказали серьёзную эпидемию гриппа, писал NEWS.ru. Причиной её станут меры по сдерживанию коронавируса, которые оказали влияние на общий популяционный иммунитет к другим респираторным заболеваниям.