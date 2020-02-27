https://static.news.ru/photo/866a2164-5944-11ea-a96c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Xinhua/Global Look Press

В Ашхабаде полиция оштрафовала местную жительницу, которая появилась на улице с маской, чтобы уберечься от коронавируса. Инцидент произошёл 26 февраля, когда женщина возвращалась с работы.

Как сообщает «Хроника Туркменистана», полицейские остановили женщину на улице под предлогом проверить прописку. Убедившись, что с этим всё нормально, они поинтересовались, зачем она гуляет в маске. Стражи порядка расценили её действия как провокацию и недоверие к карантинным мерам правительства. Горожанке выписали штраф на 249 манатов ($71).

Ранее NEWS.ru писал, что ситуация с распространением коронавируса будет взята властями под контроль к концу апреля. Об этом заявил представитель госкомитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. Он отметил, что все необходимые меры для этого принимаются как правительством страны, так и медиками. По словам чиновника, в настоящее время эпидемия коронавируса в КНР достигла своего пика.

Согласно последним данным, число заражённых превышает 82 тысячи человек. От заболевания скончались более 2,8 тысячи человек, выздоровели порядка 33 тысяч.