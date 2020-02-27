В Ашхабаде полиция оштрафовала местную жительницу, которая появилась на улице с маской, чтобы уберечься от коронавируса. Инцидент произошёл 26 февраля, когда женщина возвращалась с работы.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что ситуация с распространением коронавируса будет взята властями под контроль к концу апреля. Об этом заявил представитель госкомитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. Он отметил, что все необходимые меры для этого принимаются как правительством страны, так и медиками. По словам чиновника, в настоящее время эпидемия коронавируса в КНР достигла своего пика.
Согласно последним данным, число заражённых превышает 82 тысячи человек. От заболевания скончались более 2,8 тысячи человек, выздоровели порядка 33 тысяч.
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