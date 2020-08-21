В Аргентине заморозили цены на Интернет из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/3ca4af84-e456-11ea-bab3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mara Brandl/http://imagebroker.com/Global Look Press

Власти Аргентины объявили о заморозке цен на Интернет, мобильную связь и телевидение из-за пандемии. В дальнейшем тарифы нельзя будет повышать без согласования с правительством.

Приостановить в рамках чрезвычайной ситуации, действие которой было расширено указом номер 260/60, любое повышение цен или их изменение до 31 декабря 2020 года, — говорится в указе, опубликованном в «Официальном бюллетене Аргентинской Республики».

Также документ провозглашает Интернет, мобильную связь и телевидение «услугами исключительной важности». Как пояснил президент Альберто Фернандес, таким образом власти страны «гарантируют, что у всех граждан есть к ним доступ».

TambiÃ©n hemos dispuesto congelar hasta el 31 de diciembre las tarifas telefÃ³nicas, de internet y de televisiÃ³n paga. Ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberÃ¡ resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios. — Alberto FernÃ¡ndez (@alferdez) August 21, 2020

По данным Национального института статистики и переписи населения Аргентины на 2019 год, Интернетом в стране пользуются 79,9% населения. Уровень бедности в республике по итогам 2019 года составлял 35,5%.

По последним данным, в Аргентине с начала эпидемии выявлено 329 043 заболевших коронавирусом, 6 730 человек скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Аргентины разработали эксклюзивную сыворотку, которая должна помочь блокировать или предотвратить распространение коронавируса. В четырёх медицинских учреждениях южноамериканской страны начались испытания гипериммунной сыворотки на людях.