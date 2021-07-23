В Афганистане ликвидировали «теневого» главу талибов

Минобороны Афганистана заявило о ликвидации «теневого» губернатора от «Талибана» (признано террористическим и запрещено в РФ) Муллы Халима в своём Telegram-канале.

Стало известно, что Халим убит в районе Карух в западной провинции Герат, которую ранее правительственные силы освободили от боевиков, отмечается в сообщении.

Кроме того, в операции погибли двадцать бойцов «Талибана», среди которых два командира. Ещё 50 человек были ранены.

Ранее стало известно, что движение «Талибан» должно прекратить наступление в Афганистане и обеспечить гуманитарный доступ к контролируемым им районам. Об этом говорится в совместном заявлении Евросоюза и США, текст которого распространил Госдеп.