«Устроить раздрай в Евросоюзе»: в Совфеде объяснили ставку США на Польшу Сенатор Цеков заявил о намерениях США устроить раздрай в Евросоюзе из-за Польши

Фото: СФ РФ

Сергей Цеков

Говоря о желании сделать из Польши лидера Евросоюза, США хотят устроить раздрай на континенте, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, в этом случае Варшава идеально подходит Вашингтону.

Очень неправильно США делать такие заявления. Они хотят устроить раздрай в Евросоюзе? Наверное, хотят. Им вообще плевать на то, что будет в Евросоюзе, будет ли там мир или разногласия. Разногласия их больше устраивают. С этой точки зрения Польша подходит американцам, — считает Цеков.

По мнению сенатора, Польша не станет лидером Евросоюза, как бы этого ни хотела, даже при поддержке ЕС. Цеков отметил, что Германия не собирается сдавать позиции, а Франция не хочет следовать за Польшей, учитывая взгляды лидеров страны.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что Белый дом видит в Польше будущего лидера Евросоюза. Эту цель, подчеркнул он, также ставит перед собой и новое правительство государства. По словам американского чиновника, на сотрудничество США и Польши в сфере безопасности не влияет политическая конъюнктура.