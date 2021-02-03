Управление ООН по правам человека встревожено приговором Навальному

https://static.news.ru/photo/6648830a-6616-11eb-b1c3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Управление ООН по правам человека отреагировало на вынесение приговора оппозиционеру Алексею Навальному. Представители организации выразили глубокую тревогу в связи с решением российского суда.

2 февраля в Москве состоялся суд над оппозиционером Алексеем Навальным. По ходатайству ФСИН Симоновский суд Москвы заменил ему условное наказание по делу «Ив Роше» на реальный срок в 3,5 года. Оппозиционер проведёт за решёткой два года и восемь месяцев — учитывается срок домашнего ареста.

Власти Польши предложили ввести новые санкции против России со стороны Евросоюза из-за дела Алексея Навального. Освободить Навального призвала канцлер Германии Ангела Меркель, глава Франции Эммануэль Макрон назвал приговор оппозиционеру недопустимым.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает истерикой реакцию Запада на ситуацию с Навальным. По его словам, на Западе достаточно специфично освещаются происходящие в России события.

Как писал NEWS.ru, председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линд призвала освободить Алексея Навального. Она подчеркнула, что оппозиция в России не должна заглушаться, а российский власти обязаны уважать права человека. Линд отметила, что обсудить происходящее с партнёрами по ЕС.