Музыкант и один из основателей группы Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщили члены коллектива 38 Special, в котором он выступал в качестве басиста.
Причина смерти музыканта не раскрывается. Коллеги Янструма по цеху отметили, что он был приятным компаньоном и отличным другом.
Большой человек на Большом басу покинул нас, — написали в Facebook 38 Special.
Ранее News.ru писал, что участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике. Информацию об этом сообщил её супруг Сергей Жариков.
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