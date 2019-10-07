https://static.news.ru/photo/e64127be-e92c-11e9-ba9a-fa163e074e61_660.jpg Ларри Янструм Фото: Nico.GI/wikipedia.org

Музыкант и один из основателей группы Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщили члены коллектива 38 Special, в котором он выступал в качестве басиста.

Причина смерти музыканта не раскрывается. Коллеги Янструма по цеху отметили, что он был приятным компаньоном и отличным другом.

Большой человек на Большом басу покинул нас, — написали в Facebook 38 Special.

Ранее News.ru писал, что участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике. Информацию об этом сообщил её супруг Сергей Жариков.