Умер генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо

Фото: Next24online/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мохаммед Баркиндо

Генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо скончался в возрасте 63 лет. О его смерти сообщил в Twitter глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC) Меле Кьяри, причину ухода из жизни Баркиндо он не назвал.

Мы потеряли нашего почтенного доктора Мохаммеда Сануси Баркиндо. Он скончался примерно в 23:00 вчера 5 июля 2022 года. Безусловно, это большая потеря для его ближайших родственников, NNPC, нашей страны Нигерии, ОПЕК и глобального энергетического сообщества, — написал Кьяри.

Некоторое время назад Баркиндо заявил, что заменить российскую нефть в мире невозможно. Он пояснил, что РФ экспортирует 7 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. Для замещения такого объема необходимы мощности, которых в мире просто не существует.

До этого он предупреждал Евросоюз, что санкции против России могут привести к наихудшей ситуации с поставками сырья на мировой рынок. Он объяснил это тем, что картель не сможет возместить ушедшие с рынка российские нефтебаррели.