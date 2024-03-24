Умер «французский Шварценеггер» Умер французский голос Шварценеггера актер Даниэль Беретта

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Даниэль Беретта

В возрасте 77 лет ушел из жизни французский актер кино и сериалов, композитор и певец Даниэль Беретта, сообщил его неназванный друг и коллега в эфире BFM TV. Артист известен благодаря озвучанию Арнольда Шварценеггера в национальных версиях тридцати классических фильмов с его участием. В числе этих картин «Красная жара», «Терминатор» и «Правдивая ложь».

Причина смерти пока неизвестна и не уточняется в официальных источниках.

Беретта родился 24 декабря 1946 года. Он начал играть на фортепиано уже в три года. В 1966 году дебютировал на сцене и вскоре получил главную роль во французской версии рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Он также сотрудничал с известным композитором Эннио Морриконе.

Карьеру в кино Беретта начал в 1970 году, снявшись в таких фильмах, как «За последние пять минут», «Дикое лето» Марселя Камю, «Револьвер» Серджо Соллима, «Синема 16», «Афродита», «Безумство Элоди». Он также озвучивал анимационные фильмы, включая серию «Призрак в доспехах».

15 марта на 90-м году жизни умер советский и российский актер, президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт. Артист скончался в больнице.