Уличные киоски для тестирования на COVID-19 появились в Израиле

https://static.news.ru/photo/d804a728-831b-11ea-bdbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Широков/ТАСС

Первый специализированный киоск для тестирования на коронавирус появился возле клиники «Маккаби» в Тель-Авиве. Аналогичные киоски готовятся открыть у других медучреждений.

По информации ТАСС, система позволит полностью заменить существующие методы тестирования, при которых нельзя избежать контактов между лаборантами и пациентами.

Пациент стоит с внешней стороны киоска, проверяющий медицинский работник — в киоске, и он не должен быть в спецодежде, так как работает в перчатках и через защитное стекло. Пациент проводит свою карточку, после чего мы получаем все данные о нём, и это также без прямого контакта, — цитирует издание представителя «Маккаби».

В клинике уточнили, что после проведения теста передняя часть киоска автоматически дезинфицируется.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом приблизилось к 2,4 миллиона человек, увеличившись на 58 тысяч пациентов за сутки. Погибли 164 тысячи заболевших, выздоровели более 615 тысяч.