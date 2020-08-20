Украинские казаки проверили Зеленского на смелость

Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Хортица в Запорожской области. Артисты из группы «Сечевые казаки» проверили его на смелость.
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Артист в образе запорожского казака положил на ладонь президента огурец и наотмашь разрубил его. Отмечается, что зрители поаплодировали главе государства за храбрость, а артистам — за мастерство.
Как писал NEWS.ru, на Украине прошли съёмки короткометражного фильма, рассказывающего о казаках-геях на Запорожской Сечи. Картина получила название «Главная крепость Сечи».
Фильм основан на случае, произошедшем в 2013 году, когда группа мужчин объединилась в организацию «Гей-Форум — Сечь», что оскорбило современных запорожских казаков.
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