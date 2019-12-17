https://static.news.ru/photo/ea90658a-2141-11ea-ab74-fa163e074e61_660.jpg Севастополь Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

Депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что фракция не станет голосовать за законопроект, лишающий Севастополь специального статуса. Документ внёс в парламент президент Украины Владимир Зеленский.

Такое ощущение, что наша власть уже не надеется увидеть Севастополь украинским, — сказал депутат в эфире телеканала «112».

В настоящее время особое положение крымского города наряду с Киевом прописано в статье 133 Конституции Украины. В предложенном Зеленским проекте закона о децентрализации власти, предусматривающем изменения в основном законе, специальный статус Севастополя не упоминается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава украинской партии «Слуга народа» Александра Корниенко рассказал, почему особый статус регионов Донбасса не упоминается в законопроекте, предполагающем изменение конституции. По его словам, упоминание отдельных регионов в основном законе свойственно для федеративных государств, а в унитарных странах такая практика не принята.