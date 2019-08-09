https://static.news.ru/photo/8653447a-bcf1-11e9-b132-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vasyl Shevchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Скандал разгорелся в Киеве после обнаружения на прилавках местных магазинов школьных дневников с картой Незалежной без Крыма. Тот факт, что полуостров оказался за пределами территории страны, вызвал возмущение простых граждан и известных личностей.

Фотографию дневника опубликовал украинский телеграм-канал Kyiv LIVE. Тогда на наличие такого дневника в продаже обратил внимание один из рядовых киевлян. Продавцы пообещали устранить недоразумение и убрать все подобные дневники из продажи. Однако по прошествии месяца ничего не изменилось: дневники по-прежнему лежат на прилавках, и их покупают местные жители, передаёт « Life ».

Ранее News.ru писал, что в Житомире активисты националистической группировки разгромили популярное в городе кафе. Формальным поводом для нападения стала карта Украины без Крыма, опубликованная на официальном сайте заведения.