Совбез Украины ввёл санкции против российских Амурского судостроительного завода, Казанского порохового завода и севастопольского завода судовой светотехники «Маяк». Об этом сообщается на сайте офиса президента страны Владимира Зеленского.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе.

Согласно решению Совбеза Украины санкции будут действовать три года. Уточняется, что помимо российских предприятий ограничения были введены также и против компании Zasshid PTE.LTD, зарегистрированной в Сингапуре.

Ранее бывший глава Донецкой области генерал-полковник Александр Кихтенко раскритиковал боеспособность украинской армии. Он посоветовал командованию ВСУ не мечтать о том, что когда-нибудь украинские танки проедут по Москве. Генерал отметил, что ВСУ продолжает до сих пользоваться преимущественно старым вооружением, которое досталось им ещё со времён СССР.