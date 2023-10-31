Украина уже продала оружие ХАМАС. Кто следующий?

Фото: Abed Rahim Khatib/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Страны НАТО боятся, что Москва нанесет удар возмездия, если Киев зайдет слишком далеко в тайных операциях, пишет британское издание Spectator. В США переживают, что РФ расценит помощь Запада украинской разведке как использование иностранного оружия против своей территории и атакует страны Запада. Но Европе и Соединенным Штатам нужно переживать не об этом — у них есть проблема посерьезнее.

Бесконтрольная раздача оружия почти всегда приводит к тому, что оно используется не по назначению и создает угрозу безопасности. Например, США подставили своего главного союзника в мире — Израиль. Ведь в руках ХАМАС оказались ПЗРК Stinger, «Стрела» и ПТРК Javelin, которые в последние годы массово поставлялись на Украину. А дроны, оснащенные функцией сбрасывания боеприпасов, подозрительно похожи на используемые Киевом в зоне СВО. Это подтверждал и советник главы ДНР Ян Гагин. Он считает, что Украина перепродала на Ближний Восток комплексы, которые получила от Запада.

Но попадание оружия в руки ХАМАС — меньшая из неприятностей для Запада. У США есть проблема и посерьезнее. Во время бегства из Афганистана в августе 2021 года американские солдаты побросали огромное количество вооружений на $7,2 млрд. В руки «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ) попали новенькие самолеты, ракеты, средства связи, экипировка и стрелковое оружие. После вывода войск из Афганистана количество трофеев у нового правительства страны было запредельным.

Последствия бесконтрольной передачи оружия Афганистану не заставили себя долго ждать. Практически сразу после ухода американцев талибы начали распродавать трофеи. На рынках Афганистана любой человек мог купить себе бронежилет, а также военную форму. Причем цена оборудования была копеечной. Бронежилеты продавались всего за $100, а каски — за $50. Стрелковое оружие, ПЗРК и военная техника США тоже наверняка стоили недорого.

Сложно представить, какое количество доставшегося талибам американского оружия попало на черный рынок. Военную технику, гранатометы, самолеты и стрелковое оружие покупали все кому не лень. В том числе и различные группировки. Наверняка оказалось в итоге оно и в секторе Газа.

Фото: Wissam Nassar/Xinhua/Global Look Press

Какие проблемы ждут Запад?

«Афганский урок» американцам на пользу не пошел. Они начали снабжать оружием и украинцев. Есть мнение, что Киев с начала СВО начал массовую продажу оружия в другие страны. Информацию подтверждал и постпред России при ООН Дмитрий Полянский. На заседании Совета Безопасности он заявлял, что Киев продает на черный рынок от 15% до 20% всех поставок Запада.

С поиском покупателей у украинских дельцов проблем никогда не было, ведь они довольно клиентоориентированные. Товары доставляют как внутри своей страны, так и в ближайшие государства Европы. Чаще всего в Польшу. Заказать у украинских торговцев можно не только стрелковое оружие, но и «игрушки» побольше — противотанковые ракетные комплексы, барражирующие боеприпасы, мины и другую технику.

Продажность киевских чиновников создает риск воровства военных технологий НАТО. Что мешает Китаю или Ирану связаться с киевскими чиновниками и за круглую сумму выкупить у них какое-нибудь новейшее вооружение? Например, британские подводные дроны? Украинский военный пойдет на сделку, если ему предложат хорошую цену. А то, что британская технология будет украдена Китаем или Ираном, его не волнует, ничего личного, только бизнес.

Но что делать Западу, если помимо Пекина и Тегерана его оружие будут покупать террористические группировки?

Оружие будет направлено против Запада

Судя по вооружению ХАМАС, Украина не слишком избирательна в плане клиентов. Кто больше заплатит, тот оружие и получит. И это опасно для Европы, ведь там периодически случаются теракты. Например, в ноябре 2020 года была открыта стрельба на территории синагоги в Вене. В ноябре 2022 года в турецком Стамбуле прогремел взрыв. А 17 октября 2023 в Брюсселе мужчина открыл стрельбу по болельщикам во время футбольного матча. Он был хорошо вооружен: имел автомат и несколько обойм. Где же он мог достать это оружие и патроны к нему, если в Бельгии продажа автоматов запрещена?

И это еще цветочки. Возможно, прямо сейчас оружие рекой течет с Украины в Европу. Им вооружается огромное количество мигрантов из стран Ближнего Востока. В их числе могут быть и террористы, состоящие в запрещенных организациях.

Даже сложно представить, какой хаос начнется в Евросоюзе, если в руки экстремистов попадут ПЗРК, ракетные комплексы, гранатометы, а может быть, даже и танки. Из-за накала страстей на Ближнем Востоке радикально настроенные мигранты могут устроить настоящий геноцид европейского населения, обрушив переданное ЕС Украине оружие против его же граждан. Недалек и тот час, когда проданное Киевом оружие применят и против американских военных баз во всем мире. Тогда США и ЕС пожалеют о поддержке Украины.

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