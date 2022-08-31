Украина увидела перспективу вступить в НАТО до конца спецоперации Вице-премьер Украины Стефанишина: страна может вступить в НАТО до конца спецоперации

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Украина может получить возможность на вступление в НАТО до завершения российской спецоперации. об этом в беседе с изданием «Европейская правда» заявила вице-премьер правительства страны Ольга Стефанишина. Она напомнила, что Киев много раз просил о вступлении в Альянс и теперь решение остается за Брюсселем.

Я не хочу вдаваться в подробности, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания российской спецоперации, — сказала вице-премьер.

При этом она не согласилась с утверждением о том, что участвующая в вооруженном конфликте страна не может присоединиться к НАТО. По ее словам, экс-генсек Альянса Расмуссен «предложил формулы, по которым это может быть осуществлено».

В январе 2022 года экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен предлагал план действий, по которому Украина и Грузия могут получить членство, несмотря на нерешенные территориальные споры. По мнению Расмуссена, для этого необходимо сделать оговорку о том, что статья 5 устава распространяется только на территорию, находящуюся под контролем Киева и Тбилиси.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее анонсировал скорое появление документа по международным гарантиям безопасности для Украины. По его словам, он должен появиться 29–30 августа.