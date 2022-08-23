Киев анонсировал документ по гарантиям безопасности для Украины

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал скорое появление документа по международным гарантиям безопасности для Украины. Об этом он заявил после встречи с советниками глав Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии, пишет РБК.

Документ, по его словам, должен появиться 29-30 августа. Ермак отметил, что считает его появление «очень важным вопросом», о котором украинские власти постоянно говорят со всеми партнёрами.

До конца этого месяца [августа], я думаю, что это 29 или 30 число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе. Над этим документом мы сейчас работаем, — заявил представитель украинского президента.

Ермак добавил, что он уже ознакомился с текстом, из которого якобы следует, что документ будет «очень мощный». Ранее он говорил, что гарантии должны охватывать «военную, политическую, дипломатическую, финансовую» и другие сферы, а также включать санкционную политику. При этом действие ограничений должно распространяться до тех пор, пока Россия не даст гарантии «неповторения агрессии» и возместит весь ущерб украине.

Ранее замглавы делегации РФ на обзорной конференции ДНЯО при ООН Андрей Белоусов заявил, что ↵Соединённым Штатам следует ликвидировать инфраструктуру ядерного вооружения США в Европе и вернуть военную технику на свою территорию. Дипломат призвал также страны НАТО прекратить совместные ядерные миссии с США.