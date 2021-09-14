Украина пригрозила Европе перекрыть газ

Европейским странам будет грозить нехватка топлива, если будет запущен «Северный поток — 2», а поставки по украинскому маршруту окажутся слишком низкими. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время беседы с госсекретарем Министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом, сообщается на сайте ведомства.

По словам Галущенко, в случае запуска «СП — 2», Украина будет вынуждена полностью переориентировать свою газотранспортную систему (ГТС) на внутренние нужды.

В Европу будет перекрыт надежный, гибкий и независимый маршрут. Это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику, — считает министр энергетики Украины.

Он напомнил, что украинская ГТС остается единственным маршрутом поставок российского газа в Европу, который контролируется не Россией. Она, по его мнению, очень недозагружена, в настоящее время не используется около 70% системы. Галущенко также заявил, что после запуска «Северного потока — 2» на долю Украины может остаться прокачка только 10-15 млрд куб. м в год, что не позволит газотранспортной системе работать.

Ранее сообщалось, что российская сырьевая компания «Газпром» может увеличить поставки природного газа в Европу, но в рамках действующих контрактов Об этом рассказал NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Энергетик отметил, что если трубопровод «Северный поток — 2» запустят, то до конца года предприятие сможет удовлетворить дополнительные заявки примерно на 5,6 млрд кубометров газа. Собеседник подчеркнул, что если сертификация «СП — 2» затянется, то подобного развития событий, скорее всего, ждать не стоит, кроме того, на ситуацию влияет ряд факторов.