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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о важности поступательного развития отношений между своей страной и Россией.

Политик подчеркнул, что год сотрудничества между государствами был очень эффективным и плодотворным. Поэтому мы уверены, что и в следующем году будем успешно сотрудничать, те планы, которые наметили, и проекты, которые...