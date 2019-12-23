Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина вместо коньяка и шампанского будет экспортировать игристое. Это связано с истечением срока переходного периода после подписания Соглашения о зоне свободной торговли с Европейским союзом, рассказали в Торгово-промышленной палате (ТПП) страны.

ТПП Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названиями «коньяк», «арманьяк», «граппа», «бренди» и «херес», — заявил первый вице-президент палаты Михаил Непран.

Он отметил, что теперь на экспорт пойдёт игристое вино.

Ранее учёный из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски назвал херес и портвейн напитками, которые быстрее всего приводят к опьянению и вызывают жуткое похмелье, писал NEWS.ru.

 

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