https://static.news.ru/photo/f9d5f2dc-2649-11ea-bdb4-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украина вместо коньяка и шампанского будет экспортировать игристое. Это связано с истечением срока переходного периода после подписания Соглашения о зоне свободной торговли с Европейским союзом, рассказали в Торгово-промышленной палате (ТПП) страны.
ТПП Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названиями «коньяк», «арманьяк», «граппа», «бренди» и «херес», — заявил первый вице-президент палаты Михаил Непран.
Он отметил, что теперь на экспорт пойдёт игристое вино.