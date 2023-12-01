Ученые сделали важную находку в лунном грунте Геологи обнаружили водород в доставленном 51 год назад грунте с Луны

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Анализ крупиц лунного грунта реголита, доставленного на Землю астронавтами миссии «Аполлон-17» еще в 1972 году, показал, что в них содержится водород, пишет LIFE.RU. При этом геологи исключают, что газ попал в песчинки в ходе транспортировки на космическом корабле или на Земле.

Как сообщает издание, ученые из Лаборатории военно-морских исследований США взяли на анализ два образца лунного грунта — песчинки апатита и меррилит. Минералы положили под электронный микроскоп и бомбардировали их электронами. В результате по спектру издаваемого ими свечения ученые пришли к выводу, что внутри пузырьков в образцах заперт молекулярный водород, который не могли занести туда люди.

По словам заведующего отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова, водород на спутнике Земли мог появиться двумя способами: либо был занесен с кометами, либо образовался под действием солнечной радиации, а затем, соединяясь с присутствующими на поверхности Луны атомами кислорода, формируя уже молекулы воды.

Ранее ученые при помощи технологии атомно-зондовой томографии исследовали реголит и узнали реальный возраст Луны. Специалистам удалось установить, что естественный спутник Земли на самом деле образовался около 4,46 млрд лет назад, это примерно на 40 млн лет старше, чем предполагалось изначально.