У принца Гарри и Меган Маркл родится девочка

https://static.news.ru/photo/f73d3dad-f5da-4a39-822a-eb37c089d02b_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Global Look Press

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл раскрыли пол своего второго ребёнка. В ходе интервью американской телеведущей Опре Уинфре они признались, что ждут девочку. Трансляцию вёл телеканал CBS.

О грядущем пополнении в семействе сообщил в феврале представитель четы. При этом пол ребёнка не раскрывался.

Как признался в интервью Опре Гарри, иметь любого ребёнка замечательно, но есть и ещё более приятные вещи.

Когда у вас мальчик, а затем девочка — чего же еще можно желать. Наша семья — нас четверо и две собаки, — сказал принц.

Меган подтвердила слова своего мужа.

Дело сделано. Теперь их будет двое, — сказала она.

У Гари и Меган уже есть сын Арчибальд. Он родился 6 мая 2019 года.

Ранее News.ru писал, что Меган Маркл призналась, что королевская семья заставляла ее молчать. Представители королевской британской семьи заставляли Меган Маркл отказываться от публичных выступлений после свадьбы. Об этом супруга принца Гарри рассказала в интервью знаменитой американской телеведущей Опре Уинфри.