Меган Маркл призналась, что королевская семья заставляла ее молчать

https://static.news.ru/photo/ee379bc8-a8f5-11e9-a5c2-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители королевской британской семьи заставляли Меган Маркл отказываться от публичных выступлений после свадьбы. Об этом супруга принца Гарри рассказала в интервью знаменитой американской телеведущей Опре Уинфри. Его транслировал телеканал CBS.

В ходе беседы Опра поинтересовалась у Меган, молчала ли она по своему желанию или её заставляли это делать.

Последнее, — ответила герцогиня Сассекская.

Она также призналась, что члены королевской семьи Великобритании были готовы лгать, чтобы защитить своих родственников, но при этом не защищали принца Гарри и его жену.

Они не хотели говорить неправду, чтобы защитить меня и моего мужа, — сказала Меган Маркл.

При этом герцогиня признала, что её принял в королевскую семью, а члены этой семьи отличаются от «людей, управляющих этим институтом».

Королева всегда замечательно относилась ко мне, — отметила Меган.

Ранее источники а Букингемском дворце сообщили издания Sunday Times, что принц Гарри и его жена начали войну против королевской семьи, позволив себе критические высказывания в её отношении в ходе готовящегося к выходу интервью. Об этом писал NEWS.ru.