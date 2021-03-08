Меган Маркл призналась, что королевская семья заставляла ее молчать

Представители королевской британской семьи заставляли Меган Маркл отказываться от публичных выступлений после свадьбы. Об этом супруга принца Гарри рассказала в интервью знаменитой американской телеведущей Опре Уинфри. Его транслировал телеканал CBS.
В ходе беседы Опра
Последнее, — ответила герцогиня Сассекская.
Она также призналась, что члены королевской семьи Великобритании были готовы лгать, чтобы защитить своих родственников, но при этом не защищали принца Гарри и его жену.
Они не хотели говорить неправду, чтобы защитить меня и моего мужа, — сказала Меган Маркл.
При этом герцогиня признала, что её принял в королевскую семью, а члены этой семьи отличаются от «людей, управляющих этим институтом».
Королева всегда замечательно относилась ко мне, — отметила Меган.
Ранее источники а Букингемском дворце сообщили издания Sunday Times, что принц Гарри и его жена начали войну против королевской семьи, позволив себе критические высказывания в её отношении в ходе готовящегося к выходу интервью. Об этом писал NEWS.ru.