В Букингемском дворце считают, что принц Гарри объявил войну семье

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В королевской семье Виндзоров считают, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл «начали войну» против неё. Таким образом они интерпретировали критические высказывания герцога и герцогини Сассекских.

Принц и его супруга Меган Маркл допустили критические высказывания в отношении семьи в готовящемся к выходу интервью Опре Уинфри. Члены королевской семьи намерены «с достоинством молчать», не комментируя содержание интервью, которое в воскресенье вечером будет показано в эфире, сообщает The Sunday Times.

Ответ будет сильно зависеть от того, на кого будет обращена критика — на королевскую семью или на [конкретных] людей. Если люди подвергнутся нападкам, то они открыто постоят за себя. Королевская семья может принять и выдержать такой удар, но не отдельные люди, — цитирует издание источника.

Также в Букингемском дворце заявили, что Елизавета II не будет смотреть интервью, которое начнётся после полуночи по лондонскому времени. О его содержании ей расскажут за завтраком.

Ранее голливудская актриса и супруга принца Гарри Меган Маркл прокомментировала слухи, распространяющиеся вокруг неё и её семьи. По словам герцогини, источником «ложных утверждений» является Букингемский дворец.

Британская газета The Times опубликовала материал, в котором говорилось о случаях издевательского отношения Маркл к собственным подчинённым. В частности, бывшие сотрудники секретариата принца Гарри пожаловались на высокомерное отношение к ним со стороны герцогини Сассекской.

Представители Маркл отвергли эти обвинения и отметили, что материал был обнародован перед интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опри Уинфри. Целью публикации, по их мнению, было настроить британскую аудиторию против супругов, покинувших Соединённое Королевство в прошлом году, писал NEWS.ru.