У премьера Грузии выявлен коронавирус

https://static.news.ru/photo/3ebc2a94-96b8-11eb-972b-96000091f725_660.jpg Ираклий Гарибашвили Фото: GaribashviliOfficial/facebook.com

У 38-летнего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили обнаружен COVID-19. Вирус был выявлен в ходе планового тестирования. В настоящее время политик себя чувствует хорошо, он ушёл на самоизоляцию и продолжает работать удалённо.

У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили подтверждён коронавирус в результате планового тестирования, — сообщает грузинский Первый канал.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Грузии скончалась 27-летняя медсестра, впавшая в кому после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Предположительно, у неё случился анафилактический шок.

По последним данным, за последние 24 часа от коронавируса в Грузии скончались 10 человек, вылечились 196 пациентов, а число выявленных случаев заражения за сутки увеличилось на 897. Всего с начала пандемии заразились 284 958 человек, погибли 3832, выздоровели 275 220 пациентов.

Сейчас в Грузии по-прежнему действуют карантинные меры, введённые из-за распространения коронавируса. В частности, в стране действуют комендантский час в ночное время и ограничения на проведение многолюдных мероприятий. Нарушение комендантского часа наказывается штрафом в две тысячи лари (около $600).