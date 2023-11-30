У Назарбаева две жены: это хвастовство или умная политика елбасы?

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС

Нурсултан Назарбаев и его супруга Сара

Многолетний лидер сначала советского, а потом и независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев решил подвести итоги своего большого политического и личного пути в мемуарах с крайне непритязательным названием «Моя жизнь». Как говорят первые читатели, в книге нет откровений и даже нынешний казахстанский президент Қасым-Жомарт Токаев упоминается мельком и один раз. Но есть пикантный личный момент, способный повлиять на тиражность книги. Назарбаев впервые официально рассказал о своей второй семье.

Таинственная мисс Казахстан

Бывший президент и отец нации трогательно повествует о своем знакомстве с провинциальной красавицей Асель Исабаевой, которая поразила сердце 60-летнего вождя при вручении ему цветов у трапа самолета. А потом стала победительницей конкурса «Мисс Казахстан». Правда, неясно, выбрали ее лучшей уже после начала романа с президентом или после.

Так или иначе, но, по словам самого автора, красавица Асель избавила его от душевного одиночества. И после оформления второго брака Назарбаева уже по мусульманскому канону родила ему двоих сыновей, которым ныне 18 и 15 лет.

Характерно, что мудрая первая официальная жена и трое взрослых дочерей отца поняли и не осудили. Не исключено, что и на них подействовали близкие Назарбаеву исторические примеры из жизни великих. В частности, увлечение 70-летнего Гете 18-летней девушкой. Впрочем, на уровне слухов весь Казахстан и так знал о романе президента последние лет двадцать.

И все-таки зачем он поднял эту тему? Только ли для того, чтобы привлечь внимание к своим мемуарам?

Фото: astanaballet.com Асель Исабаева

Не стареет душой

Конечно, можно решить, что на девятом десятке Нурсултану Абишевичу уже все равно, что о нем думают. Власть ускользнула из ослабевших рук, тщательно выбранный преемник не стал политической марионеткой. И не просто твердо взял власть, не без помощи Москвы, но и в результате подавления странного мятежа оттеснил весь назарбаевский клан как от властных, так и от экономических рычагов.

Постепенно из жизни степной республики ушел и сам образ елбасы (отца нации), вернули старое название столице, не стало носящих главное имя страны школ, заводов, институтов. Закрыли одноименные фонды. Словом, клан оказался на обочине жизни. А недавно главного символа, олицетворения свободолюбивой степной нации лишили даже персональной охраны.

Как говорится, в такой ситуации хуже не будет, и можно допустить в ряде моментов вольности. Тем более за излишнюю политическую откровенность можно поплатиться. А вот факт мужского долголетия кого-то еще и восхитит.

Клан еще вернется?

Но, может, мемуары — это еще плохо расшифрованный сигнал. Восток — дело тонкое. А наследников мужского пола у Назарбаева не было. А значит, не было и шанса повторить, например, туркменский вариант передачи власти. Получалось, что в любом случае клан Назарбаевых попадал в уязвимое положение. Главный аксакал не вечен.

Теперь же есть два официально признанных сына. Конечно, можно предположить, что их теперь ждет заурядная судьба состоятельных отпрысков. Их мать Асель, как утверждают, руководит двумя государственными театрами и танцевальными коллективами. Словом, крупный деятель в области национальной культуры.

Но кто знает... Может, в будущем в Казахстане начнется ностальгия по временам елбасы. Есть такая диалектика памяти народной. И тогда у официальных сыновей Назарбаева могут появиться серьезные политические шансы. Назарбаев — умный политик. И думаю, не просто так он развлек публику пикантным моментом личной жизни.

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