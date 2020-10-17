Twitter удалил пост советника Трампа, который противоречит её правилам

Пост Скотта Атласа, советника президента США Дональда Трампа был заблокирован соцсетью Twitter. В нём Атлас заявляет о том, что ношение масок не помогает предотвратить распространение коронавируса.
Маски работают? Нет, — цитирует NBC News удалённый пост Атласа.
Вместо этого там была надпись «Этот твит более недоступен». Кроме того, там появилась ссылка на правила и политику соцсети, объясняющие причину удаления определённых постов.
Издание отмечает, что Атлас и ранее выступал за отмену ограничений, связанных с коронавирусом и ставил под вопрос эффективность масок.
Как писал NEWS.ru, американский президент пригрозил возложить на соцсети всю ответственность за контент пользователей, если сервисы оставят за собой право на модерирование контента. В ином случае Трамп предложил соцсетям полностью отказаться от модерации.
Указ американского лидера появился после конфликта с Twitter, который скрыл от пользователей несколько публикаций Трампа, сославшись на пропаганду насилия.
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