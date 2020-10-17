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Twitter удалил пост советника Трампа, который противоречит её правилам

20:45, 18 октября 2020
Скотт Атлас Скотт Атлас Фото: twitter.com/swatlashoover

Пост Скотта Атласа, советника президента США Дональда Трампа был заблокирован соцсетью Twitter. В нём Атлас заявляет о том, что ношение масок не помогает предотвратить распространение коронавируса.

Маски работают? Нет, цитирует NBC News удалённый пост Атласа.

Вместо этого там была надпись «Этот твит более недоступен». Кроме того, там появилась ссылка на правила и политику соцсети, объясняющие причину удаления определённых постов.

Издание отмечает, что Атлас и ранее выступал за отмену ограничений, связанных с коронавирусом и ставил под вопрос эффективность масок.

Как писал NEWS.ru, американский президент пригрозил возложить на соцсети всю ответственность за контент пользователей, если сервисы оставят за собой право на модерирование контента. В ином случае Трамп предложил соцсетям полностью отказаться от модерации.

Указ американского лидера появился после конфликта с Twitter, который скрыл от пользователей несколько публикаций Трампа, сославшись на пропаганду насилия.

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