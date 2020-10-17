Twitter удалил пост советника Трампа, который противоречит её правилам

https://static.news.ru/photo/0817da6a-116b-11eb-83fc-fa163e074e61_660.jpg Скотт Атлас Фото: twitter.com/swatlashoover

Пост Скотта Атласа, советника президента США Дональда Трампа был заблокирован соцсетью Twitter. В нём Атлас заявляет о том, что ношение масок не помогает предотвратить распространение коронавируса.

Маски работают? Нет, — цитирует NBC News удалённый пост Атласа.

Вместо этого там была надпись «Этот твит более недоступен». Кроме того, там появилась ссылка на правила и политику соцсети, объясняющие причину удаления определённых постов.

Издание отмечает, что Атлас и ранее выступал за отмену ограничений, связанных с коронавирусом и ставил под вопрос эффективность масок.

Как писал NEWS.ru, американский президент пригрозил возложить на соцсети всю ответственность за контент пользователей, если сервисы оставят за собой право на модерирование контента. В ином случае Трамп предложил соцсетям полностью отказаться от модерации.

Указ американского лидера появился после конфликта с Twitter, который скрыл от пользователей несколько публикаций Трампа, сославшись на пропаганду насилия.