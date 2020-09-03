Twitter пометил два сообщения Трампа как нарушающие правила соцсети

Социальная сеть Twitter снабдила меткой как нарушающие её правила два сообщения президента США Дональда Трампа.
Как
Этот «твит» нарушил правила Twitter по поводу гражданской ответственности и в сфере избирательного права, — цитирует агентство сообщение администрации соцсети.
В Twitter добавили, что метки появились за побуждение граждан потенциально проголосовать дважды.
Ранее Трамп призывал голосовать дважды в своём выступлении в штате Северная Каролина. Преднамеренное голосование дважды расценивается как уголовное преступление во многих американских штатах.
Twitter неоднократно помечал сообщения Трампа как нарушающие правила, которые запрещают оправдание насилия. В частности, одно из его сообщений было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. В ответ президент публично пригрозил перейти к более жёсткому регулированию деятельности соцсетей в США, если они продолжат «заглушать голоса консерваторов».
Как писал NEWS.ru, Трамп подверг критике призыв Демократической партии принять участие в выборах по почте. По его мнению, это может вызвать вспышку заболеваний, поскольку почтовые ящики ничем не обрабатываются. Это сообщение Трампа администрация Twitter снабдила меткой, что оно содержит вводящую в заблуждение информацию в области здравоохранения.
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