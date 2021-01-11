Турист запечатлел, как на пляже в Дубае сливают нечистоты в залив

https://static.news.ru/photo/77a575ce-5417-11eb-ac0f-fa163e074e61_660.jpg Rixos The Palm Dubai Фото: booking.com

Российские туристы в Дубае заметили слив нечистот в воду прямо у пляжа, где отдыхают путешественники. Они записали происходящее на видео, выразив возмущение появлением таких проблем на элитном курорте.

Что-то льётся в море. Пахнет отвратительно. Буквально в 100 метрах от пляжа, где дети купаются <...> Что это за вода? Почему вы сливаете её в залив? Это ненормально! — говорит автор за кадром видеоролика.

Кадры сняты на частном пляже дорогого отеля Rixos The Palm Dubai. Отдыхающие отметили, что нечистоты сливаются в воду на фоне распространения коронавируса, когда санитарии необходимо уделять особое внимание.

Администрация гостиницы пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

Ранее NEWS.ru писал о проблеме слива нечистот в воду в Крыму. По словам местного общественника Александра Талипова, на полуострове отсутствуют современные очистные сооружения. Неоднократно были зафиксированы случаи, когда канализационные стоки сливали прямо в море.

В 2019 году подобная ситуация возникла в Геленджике — из-за аварии местной канализационно-насосной станции произошла авария и нечистоты попали в Чёрное море. Властям тогда пришлось закрыть доступ отдыхающих на пляж.