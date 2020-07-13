Нечистоты льются в море: курорты Крыма оказались под угрозой

https://static.news.ru/photo/7f436088-c520-11ea-b306-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В разгар летнего пляжного сезона экологическая ситуация на пляжах Крыма близка к критической. Всему виной — отсутствие современных очистных сооружений, заявил местный общественник Александр Талипов.

Активист обнародовал в Facebook видео, как на одном из популярных пляжей Коктебеля в море сливается канализация. Аналогичная ситуация, по его словам, разворачивается в большинстве населённых пунктов полуострова.

Так, в Феодосии очистные сооружения требуют модернизации и ремонта, так как уже устарели и не справляются с очисткой. Крымские власти потратили 160 млн рублей на ремонт канализационных труб, которые ведут к коллектору, однако сами очистные остались старые. Намечается ли строительство новых, пока неизвестно, передаёт «Ридус».

Проблема в том, что очистные в Феодосии, как и в большинстве других приморских городов, рассчитаны на лимитированный объём обработки стоков, который во время туристического сезона значительно увеличивается. После того как коллектор переполняется, характерный аромат распространяется по всей Феодосии, рассказал изданию Талипов.

По его словам, неоднократно были зафиксированы случаи, когда канализационные стоки сливали прямо в море. В начале лета появилась информация о том, что к ним добавились и промышленные сбросы с местного винзавода, какое-то время море пахло вином. Была проведена проверка, но официально её результаты так и не сообщили, добавил общественник.

Проблема со стоками актуальна для всего крымского побережья, где есть частный бизнес или гостиницы и пансионаты. Особенно это касается участков ИЖС, где количество стоков рассчитано на одну семью, а фактически построена гостиница, в которой живёт множество постояльцев.

Сложная ситуация сохраняется и на других курортах, отметил глава крымской общественной организации «Экология и мир» Артём Артов. Например, на побережье около Ялты ещё во время СССР установили качественные очистные сооружения. Их построили несколько десятилетий назад «на совесть», но и они морально и технически устарели. При этом один из глубоководных выпусков находится неподалёку от престижной гостиницы «Интурист».

По словам Артова, проблема для экологии заключается не только в отсутствии или устаревших общегородских очистных. Многие владельцы гостевых домов, мини-гостиниц и кафе подключены к воде, но не к канализации. В итоге все отходы жизнедеятельности по ливнёвкам попадают в море. Например, в районе Алушты в сёлах Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье канализации у заведений не имеется, и все стоки сливаются в море и на пляжный песок.

Издание отмечает, что в Севастополе вовсе нет системы очистки. В 2017 году в регионе началась реконструкция очистных сооружений «Южные». Старые были раскопаны, и они фактически не функционируют. Однако через месяц после заключения контракта двухмиллиардный аванс пропал на счетах подрядчика в «лопнувшем» банке. Власти через суд расторгли договор, однако нового исполнителя работ не могут найти до сих пор. Все нечистоты сливаются в море.

Как итог — эпидемическая ситуация на пляжах оставляет желать лучшего, а жители и туристы после рискуют подхватить инфекционные заболевания, отмечают активисты. По их словам, в тёплом море — «зоопарк» вредоносных бактерий. В Крыму даже шутят, что никакой коронавирус не выживет в воде с ротавирусом.

Общественники утверждают, что противодействие нелегальным стокам на полуострове фактически похоже на борьбу с ветряными мельницами, чиновники предпочитают закрывать глаза на нарушения. Многие предприятия и коммунальщики ждут дождей, чтобы незаметно сливать нечистоты в море.

По мнению активистов, есть два решения проблемы: на курортных территориях строить новые очистные, а в небольших населённых пунктах — обязать владельцев заведений и недвижимости устанавливать локальные очистные, так называемые ЛОСы. Поскольку для частников это финансово сложно, необходим механизм льготного кредитования.

Впрочем, есть и перемены. Например, в Коктебеле, по словам Талипова, уже строят новые очистные сооружения. Однако будет ли от этого толк, пока непонятно. На пике пляжного сезона количество жителей в городе возрастает с трёх тысяч человек до 50 тысяч. Кроме того, считает он, необходимо строительство очистных, которые могут работать, очищая воду для повторного использования, например для полива. Так можно снизить остроту проблемы с водоснабжением региона.

А пока активисты рекомендуют отдыхать на так называемых диких пляжах, вдали от населённых пунктов. Спасателей и обустроенных территорий там нет, зато вода намного чище.

Ранее NEWS.ru писал, что российские военные соединили Тайганское и Симферопольское водохранилища трубопроводом. Вода по нему будет подаваться с помощью передвижных насосных станций.