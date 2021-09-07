«Турецкие авиалинии» открыли продажу билетов в Кабул

«Турецкие авиалинии» намерены вновь летать в Кабул. На сайте авиакомпании открыта продажа билетов в столицу Афганистана с 1 октября. Перевозчик прекратил полёты в страну после захвата власти в стране боевиками запрещённого в России движения «Талибан».

«Турецкие авиалинии», как и некоторые другие авиакомпании, решили отказаться от полётов в страну 16 августа. Тогда талибы захватили весь Кабул, за исключением международного аэропорта. Безопасность самого воздушного узла обеспечивали военные США и их союзники, однако в аэропорту всё равно был хаос.

Сообщалось, что в Кабуле несколько человек зацепились за шасси самолёта и разбились при попытке покинуть Афганистан. По словам очевидцев, тела мужчин упали на жилые дома. По другой информации, людей просто скидывали из салона самолёта.

Спустя полтора месяца «Турецкие авиалинии» решили возобновить рейсы в страну. Судя по информации на официальном сайте, до 1 октября самолёты в Афганистан летать не будут.

Ранее стало известно, что аэропорт Кабула частично возобновил работу. В стране возобновились некоторые внутренние авиаперелёты.