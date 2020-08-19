Турцию заподозрили в организации переворота в Мали

Госпереворот в Мали породил подозрения, что Турция пытается лишить Францию традиционной сферы влияния в Африке. Организаторы мятежа добились отставки президента Мали Ибрагима Бубакара Кейты, роспуска парламента и местного правительства и объявили о создании переходного органа власти. Наблюдатели говорят, что ситуация не обошлась без иностранного вмешательства.

Военные Мали, устроившие мятеж и сразу арестовавшие членов правительства, президента и премьер-министра, объявили о создании Национального комитета спасения народа.

Национальный комитет спасения народа решил взять на себя ответственность перед нацией и историей, — заявил, выступая по национальному телевидению, заместитель начальника штаба ВВС Мали полковник Исмаэль Ваге. — Мали день за днем погружается в хаос, анархию по вине людей, ответственных за её судьбу.

Военачальник подверг критике действия правительства, обвинив его в коррумпированности и неспособности остановить волну террора и экстремизма.

Мы не стремимся к власти, но мы заинтересованы в установлении стабильности, которая позволит в разумные сроки организовать выборы и создать в Мали сильные институты, — подчеркнул Ваге. — Мы приглашаем гражданское общество и все политические силы присоединиться к нам для создания наилучших условий для гражданского политического переходного периода.

Мятеж вспыхнул 18 августа на армейской базе Кати, которая находится в предместье Бамако. Действия путчистов возглавил полковник Садио Камара.

Ибрагим Бубакар Кейта Reiner Zensen/Global Look Press

Перевороту предшествовали долгие протестные акции. С весны в Мали проходят выступления против элиты страны. На политическую авансцену за короткие сроки выдвинулся известный религиозный деятель — имам Махмуд Дико (возглавляет «Движение 5 июня — Объединения патриотических сил»). По его призыву в столице были организованы этим летом две крупные демонстрации — 19 июня и 10 июля. Среди требований манифестантов были отставка президента и парламента, формирование правительства народного единства. 10 июля оппозиция подожгла здание парламента, заняла часть помещений государственного ТВ, блокировала дороги и мосты. Стычки продолжались до вечера 12 июля.

Недовольство не могут не подогревать проблемы в сфере безопасности из-за продолжающихся атак со стороны ряда исламистских группировок — несмотря на усилия Франции. Власти западноафриканской страны обратились к Парижу за помощью в борьбе с терроризмом ещё в 2013 году. Миссия, которую французская армия изначально планировала всего на несколько недель, превратилась в то, что некоторые аналитики называют «вечной войной» Пятой республики. Контртеррористическая операция в Мали обходится французскому бюджету более чем в €1 млрд в год. В ней задействовано почти пять тысяч французских военнослужащих. С 2013 года в ней погибли 44 французских гражданина. Ответственность европейской державы за ситуацию в стране также не могла не стать одной из мишеней протестующих в Мали.

Уход администрации Кейты можно связать с рисками для французского руководства потерять свою сферу интересов. В то же время с учётом разрастающегося интереса Турции к Северной Африке и политического столкновения на этом фоне с Францией, ситуация в Мали не могла не породить гипотезу об опосредованной попытке Анкары вмешаться через протесты в сферу влияния Парижа и оттеснить его из западной части чёрного континента. Однако пока что открытых доказательств тому нет: в заявлении МИД Турции по поводу переворота содержится призыв к немедленному возвращению к конституционному порядку и поддержка усилий ООН.